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Microsoft'un karı temmuz-eylül döneminde yüzde 32 artışla 36,6 milyar dolara çıktı

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Microsoft'un geliri temmuz-eylül döneminde yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara, net karı ise yüzde 32 artarak 36,6 milyar dolara ulaştı. Bulut gelirleri yüzde 30 artışla 63,9 milyar dolara çıkarken şirket, gelir ve kar kalemlerinde piyasa beklentilerini aştı.

NEW ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un karı, bulut gelirlerindeki artışın da etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 32 yükseldi.

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara ulaştı. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 77,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 32 artışla 36,6 milyar dolara çıktı.

Şirketin net karı geçen senenin aynı döneminde 27,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 3,72 dolardan 4,92 dolara yükseldi.???????

Microsoft'un geliri ve karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 45,2 milyar dolar sermaye harcaması yaptı.

Bulut gelirleri yüzde 30 arttı

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, müşterilere teknoloji yelpazeleri genelinde daha fazla yetenek, seçenek, kontrol ve maliyet verimliliği sunduklarını belirtti.

Kuruluşların kendi yapay zeka sistemlerini oluşturmalarına ve bunların kontrolünü ellerinde tutmasına yardımcı olduklarına işaret eden Nadella, "İnovasyonumuzu her sektörde giderek artan bir benimsenme oranına ve gerçek dünyada somut etkilere dönüştürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Microsoft'un Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi Amy Hood da 2027 mali yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarına değinerek, bulut gelirlerinin yüzde 30 artışla 63,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Hood, "Gelir, faaliyet karı ve hisse başına kazanç kalemlerinin tamamında beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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