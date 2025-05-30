MHP İzmir İl Başkanı: CHP, İşçi Grevini Kendi Beceriksizliğini Gizlemek İçin Kullanıyor

MHP İzmir İl Başkanı: CHP, İşçi Grevini Kendi Beceriksizliğini Gizlemek İçin Kullanıyor
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, işçi grevini kendi beceriksizliklerini örtbas etmek için kullandığı gerekçesiyle eleştirdi. Şahin, belediyenin yetersiz yönetimi nedeniyle İzmir halkının zor durumda olduğunu vurguladı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye işçilerin grevine ilişkin, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi beceriksizliğini örtbas etmek için suçu başkalarına atarak sorumluluktan kaçtığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin İzmir halkıyla dalga geçtiğini savundu.

Vatandaşların yollarda perişan olduğunu aktaran Şahin, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi beceriksizliklerini, iş bilmezliklerini ve adam kayırmacılıklarını örtbas etmek için suçu başkalarına atarak sorumluluktan kaçabileceğini sanıyor. Ancak gerçekler ortada." ifadelerini kullandı.

Belediyede 20 bin kişilik kadronun 42 bine çıkarıldığını iddia eden Şahin, şunları kaydetti:

"Belediyenin bütçesinin yüzde 40'ını personel giderlerine harcarsın ama ekmeği bölünen işçi mutlu olamaz. Ne hizmet üretebilir ne de yatırımlara kaynak ayırabilirsin. Sonuç mu? Vatandaş yollarda perişan, belediye ise SGK primlerini bile ödeyemez duruma düşer. İzmir, ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin ve partizan kadrolaşmanın ağır faturasını ödüyor ama artık sabır taşı çatladı. Millet, emaneti ehline teslim edeceği günü sabırsızlıkla bekliyor."

Grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

Dün Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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