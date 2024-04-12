MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: Ekonomik sıkıntılar seçim sonuçlarına yansıdı

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı 31 Mart'ta sandığa yansıttığını belirterek, "İnşallah temmuz ayından itibaren dezenflasyon sürecine giriyoruz ve enflasyonda her ay önemli oranda düşüşlerin başlayacağı bir dönemi önümüzdeki süreçte inşallah hep beraber göreceğiz." dedi.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların milletin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimleri değerlendiren Kalaycı, "Türkiye, tüm dünyaya örnek bir demokratik süreç göstermiştir. 31 Mart seçimlerinin kazananı demokrasimizdir, Türkiye'dir, Türk milletidir. Henüz kesinleşmeyen sonuçları hepimiz biliyor, yakından takip ediyoruz. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman, seçim öncesi yapılan algı operasyonlarının, seçim sonuçları üzerinden de devam ettirildiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre yaptığı değerlendirmede, AK Parti ve Mhp'nin ülke genelinde aldığı yüksek oy oranlarının görülebileceğini belirterek, "Ülkemizde 1393 yerde belediye seçimi yapıldı. Bu belediyelerden 537'sini AK Parti kazandı, 412'sini CHP, 220'sini Milliyetçi Hareket Partisi kazandı. Daha sonrakilere baktığımız zaman, DEM'in, Yeniden Refah'ın çok aşağılarda olduğunu görüyoruz. Birisi 78, birisi 64 belediye kazanmış." diye konuştu.

"Ekonomik sorunların bu seçimlere damgasını vurduğunu görüyoruz"

İl genel meclisi oylarında da AK Parti'nin birinci, CHP'nin ikinci, Mhp'nin üçüncü sırada geldiğini aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Evet özellikle büyükşehirlerde ve büyükşehirlere bağlı ilçelerde beklediğimiz sonuçları alamadık ama ülke geneline baktığımız zaman hem il genel meclisi üyeliği seçimlerinde hem de kazanılan belediye başkanlığı sayısı bakımından önemli sayıda belediyeyi aldığımız görülüyor. Özellikle ekonomik sorunların bu seçimlere damgasını vurduğunu görüyoruz. Türk milleti ekonomik ve sosyal sorunlarını paylaşmış, artan fiyatlardan, hayat pahalılığından şikayetçi olmuş, başta emeklilerimiz olmak üzere beklentilerini alamayan vatandaşlarımız bir anlamda 31 Mart'ta siyasal tepkilerini ortaya koymuştur.

Allah'a şükür ekonomi üzerinde bir program uygulanıyor, başarıyla devam ettiriliyor. Ancak geçtiğimiz süreç içerisinde emeklilerimize, çalışanlarımıza, esnafımıza, çiftçimize gereken destekler verilmesine, her defasında maaş artışları ve önemli oranda artışlar yapılmasına rağmen biliyorsunuz enflasyon devam ettiği için verilen artışlar kısa süre içerisinde erimiş, insanımızı, özellikle dar ve sabit gelirli insanımızı geçim sıkıntısına sokmuştur. Bu da tabii ki sandıklara yansımıştır. Enflasyonu düşürme, fiyat istikrarı sağlama konusunda ekonomi programımız uygulanıyor ki bu programdan taviz de verilmedi; yani 'seçim var' diye popülist bir karar da alınmadı. İnşallah temmuz ayından itibaren dezenflasyon sürecine giriyoruz ve enflasyonda her ay önemli oranda düşüşlerin başlayacağı bir dönemi önümüzdeki süreçte inşallah hep beraber göreceğiz."

Mhp Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da partililerin bayramını kutlayarak, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Yüce milletimizin, Konyalı hemşehrilerimizin vermiş olduğu karara saygı duyuyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra, 1 Nisan'dan itibaren daha çok Cumhur İttifakı olarak Konya'da birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, birbirimize daha sıkı sarılarak sahadaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Programda MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da konuşma yaparak bayram için kutlama mesajlarını iletti.