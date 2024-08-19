MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı'da Esnaf Ziyareti Yaptı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ziyareti yaparak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinliklerine katıldı. Kanlı, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ile birlikte ilçedeki iş yerlerini gezdi ve esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.
Kanlı, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.
Müsabakaların ardından Kanlı, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ile ilçedeki iş yerlerini gezdi.
Kanlı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.