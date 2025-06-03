Meta, Yapay Zeka Destekli Reklamcılıkta Devrim Yapmayı Hedefliyor

Meta, Yapay Zeka Destekli Reklamcılıkta Devrim Yapmayı Hedefliyor
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ABD'li sosyal medya şirketi Meta, 2024 yılına kadar bağlı markalarının reklamlarını tamamen yapay zeka ile oluşturmasını sağlamayı planlıyor. Şirket, reklamcılığın ana gelir kaynağı olduğunu ve bu hedef için büyük yatırımlar yaptığını belirtti.

NEW YORK, 3 Haziran (Xinhua) -- ABD'li sosyal medya şirketi Meta, önümüzdeki yılın sonuna kadar bağlı markalarının reklam üretme ve yönlendirmede tümüyle yapay zeka kullanmasını sağlamayı hedefliyor.

Wall Street Journal gazetesinin pazartesi günkü haberinde, "An itibarıyla Meta'nın reklam platformunda mevcut reklamların farklı varyasyonlarını oluşturup küçük değişiklikler yaparak, bu değiştirilmiş reklamlarla Facebook ve Instagram kullanıcılarını hedef alan bazı yapay zeka araçları bulunuyor. Şirket şimdi de markalarının, reklam kavramlarını baştan sona oluşturmasına yardımcı olmayı hedefliyor" denildi.

Haberde yapay zeka destekli reklamcılığın, Meta Başkanı Mark Zuckerberg'ün şirketin gelişimine yönelik büyük hedefleri arasında yer aldığı belirtildi. 2024'te gelirlerinin yüzde 97'sinden fazlasını reklamlardan elde eden Meta için reklamcılık, ana kazanç kaynağı konumunda. Şirketin yapay zeka çipleri ve veri merkezlerine ve en yeni yapay zeka modellerinin eğitilmesine yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlar da reklamcılık yoluyla finanse ediliyor.

Haberde, "Meta'nın geliştirdiği reklam araçlarını kullanan markalar, bir bütçe hedefiyle birlikte tanıtmak istedikleri ürünün görüntüsünü sunacak ve yapay zeka da görüntüler, video ve metin de dahil olmak üzere tüm reklamı oluşturacak. Sistem daha sonra reklamla hangi Instagram ve Facebook kullanıcılarının hedef alınacağına karar vererek bütçe dahilinde önerilerde bulunacak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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