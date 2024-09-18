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Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Yapıldı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Yapıldı
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yer tahsisleri, yatırımlar ve sanayicilerin sorunları görüşüldü.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Merzifon OSB idari binasındaki toplantıya, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, Merzifon OSB'ye devam eden yatırımların durumu, alan genişletme çalışmaları ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli iş sahalarından birisi olan Merzifon OSB'nin hızla geliştiğini, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Toplantıda, sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi.

Vali Doruk, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Yerel Yönetim Yılmaz Doruk Ekonomi Güncel Yaşam

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