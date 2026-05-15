Haberler

Amasya'da "Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı" başladı

Amasya'da 'Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı, 80'e yakın firmanın katılımıyla açıldı. Fuarda tarım makineleri, traktör, dron ve yöresel ürünler sergileniyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı" düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Merzifon Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen fuarda, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'dan 80'e yakın firma yer alıyor.

Kaymakam Ahmet Karaaslan, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın sektörlere ve çiftçilere bereket getirmesini diledi.

Amasya'nın bereketli topraklarının Türkiye'nin ekonomisine ve üretimine ciddi katkı sağladığını anlatan Karaaslan, bu toprakların kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Karaaslan, "Bölgemiz tarıma çok elverişli. Türkiye genelinde bu bölge hem sulamada hem de tarımsal üretimde çok iyi. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı'nın bölge ekonomisine ve ticari hareketliliğe önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise fuarın, tarımın, üretimin, emeğin ve bölgesel kalkınmanın en güçlü buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek, "Bu fuar, bölgenin tarım gücünü, üretim kapasitesini ve ekonomik potansiyelini ortaya koyan büyük bir vizyon organizasyonudur." ifadesini kullandı.

Daha sonra, Kaymakam Karaaslan ve beraberindekiler, fuarın açılış kurdelesini kesip, stantları ziyaret etti.

Tarım makineleri, traktör, dron, yöresel ürünler ile hayvan çadırlarının da yer aldığı fuar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Hülya Turan
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama

Galatasaray'da kalacak mı? Yanıtladı

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich'in sözleşmesini uzattı

İşte yeni sezonda formasını giyeceği takım
Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltı süresi uzatıldı: Pazar gününe kadar sorgulanacak
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi

G.Saraylı futbolculara karşı bu atkıyı açtı, sonrasında olanlara bakın
Galatasaray'dan Avrupa mesajı

Otobüsün üstünde açtıkları bayrak taraftarlarını sevinçten çıldırtır
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın