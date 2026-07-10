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Amasya'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde erken ekilen ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla tarlalar sarı ve yeşilin tonlarına büründü. 70 bin dekarda ekimi yapılan ayçiçekleri, bölgede görsel şölen oluşturdu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarının tonlarına boyandı.

Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Merzifon'da bu yıl 70 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçekler, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendiren ayçiçekleri, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Merzifon Ovası'nda sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları dronla görüntülendi.

Geniş tarım arazilerini kaplayan ayçiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen, kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
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