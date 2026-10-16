Haberler

Merz, AB'de dondurulmuş 210 milyar euroluk Rus varlığının ABD kontrolünü reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merz, AB'de dondurulmuş 210 milyar euroluk Rus varlığının ABD kontrolünü reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'de dondurulmuş Rus varlıklarının ABD kontrolüne verilmesini reddederek kararın Avrupa tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. AB'de Rusya Merkez Bankası'na ait yaklaşık 210 milyar euroluk varlık dondurulmuş durumda.

BERLİN, 16 Ekim (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının ABD'nin kontrolüne verilmesini reddederek, bu varlıklarla ilgili kararların Avrupa tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Merz, Brüksel'de düzenlenecek AB Zirvesi öncesinde perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bunlar Avrupa'da dondurulmuş varlıklar. Avrupa'da dondurulmuş olarak kalmalılar. Bu bizim meselemiz ve bu konuda kararı biz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan son haberlere göre ABD, Avrupa'da bazı Rus varlıkları üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını ve bu varlıkların Washington'ın denetimi altındaki bir mekanizmaya devredilmesini önermişti.

AB'de şu anda Rusya Merkez Bankası'na ait yaklaşık 210 milyar euro tutarında varlık dondurulmuş durumda.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok

Kadir İnanır’ın mirasında 35 milyon TL’lik sır! Yeğeni “Kayıp” dedi
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım kafayı takmış

Eğer doğruysa Aziz başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede

Zarfı açan korkuyla telefona sarıldı
Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu

Komşuda tarihi dönem! Türk vali, şimdi de devlet bakanı oldu
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü