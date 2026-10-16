Merz, AB'de dondurulmuş 210 milyar euroluk Rus varlığının ABD kontrolünü reddetti

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BERLİN, 16 Ekim (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının ABD'nin kontrolüne verilmesini reddederek, bu varlıklarla ilgili kararların Avrupa tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Merz, Brüksel'de düzenlenecek AB Zirvesi öncesinde perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bunlar Avrupa'da dondurulmuş varlıklar. Avrupa'da dondurulmuş olarak kalmalılar. Bu bizim meselemiz ve bu konuda kararı biz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan son haberlere göre ABD, Avrupa'da bazı Rus varlıkları üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını ve bu varlıkların Washington'ın denetimi altındaki bir mekanizmaya devredilmesini önermişti.

AB'de şu anda Rusya Merkez Bankası'na ait yaklaşık 210 milyar euro tutarında varlık dondurulmuş durumda.

Kaynak: Xinhua