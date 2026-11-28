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Kırklareli'nde öğretmenlik mesleğini bırakarak kahve tutkusunu girişimciliğe dönüştüren Merve Yıldırım, 9 farklı ülkeden ithal ettiği yeşil kahve çekirdeklerini işleyerek kendi markasıyla üretim ve satış yapıyor.

2018 yılında öğretmenliğe başlayan Yıldırım, kahveye duyduğu ilgi nedeniyle kendisi için yeşil kahve çekirdekleri temin ederek hobi amaçlı kavurma yapmaya başladı.

Zamanla kahve üretimine yoğunlaşan Yıldırım, 2022 yılında öğretmenlik görevinden ayrılarak eşiyle birlikte kendi işletmesini kurdu. KOSGEB'in kadın girişimcilere yönelik desteklerinden yararlanıp üretim makinelerini alan Yıldırım, hobisini kendi markasıyla faaliyet gösteren bir işletmeye dönüştürdü.

Yıldırım, dokuz farklı ülkeden ithal edilen yeşil kahve çekirdeklerini üretim öncesinde analiz ediyor, çekirdeklerin nem ve yoğunluk değerlerine göre kavrum sürecini belirliyor. Deneme kavrumlarında istenen lezzeti yakaladıktan sonra üretim aşamasına geçiyor.

Kavrulan kahveler dinlendirme ve öğütme işlemlerinin ardından paketlenerek perakende ve toptan satışa sunuluyor. İşletme, internet üzerinden de sipariş alıyor.

"Kahve bizim hobimizdi"

Merve Yıldırım, AA muhabirine, kahve üretimine hobi olarak başladığını, zamanla bu ilgisini mesleğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kahvenin çekirdek olarak işletmeye ulaşmasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her aşamasında büyük keyif aldığını belirten Yıldırım, üretim sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Burada yeşil çekirdekler geliyor. Kahve kavrumdan önce analiz ediliyor. Analiz süreçlerinden sonra kavrum, paketleme ve toptan ve perakende satış aşamaları geliyor. Kendi markamızla üretim yapıyoruz, bunun patenti de bizde. İşletmeyi kurarken KOSGEB'den destek aldık. Girişimci Destek Programı'ndan yararlanıp makinelerimizi aldık. Bir makinemizde numuneleri kavuruyoruz. Orada yaptığımız denemelerde lezzeti ayarladığımızda aynı değerlerle diğer makinemizde büyük kavrumu gerçekleştiriyoruz."

Günlük üretim miktarının siparişlere göre değiştiğini aktaran Yıldırım, perakende ve paketli satışlarda 10 ila 20 kilogram arasında üretim yaptıklarını, il dışındaki kafe ve işletmelere yönelik toptan sevkiyatlarda ise 100 kilogramın üzerine çıktıklarını kaydetti.

Öğretmenlikten kahve sektörüne uzanan girişimcilik yolculuğunda kendilerini geliştirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım, üretim kapasitelerini artırarak ihracata başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Yıldırım, "Asıl mesleğim öğretmenlikti. 5 yıllık bu sürecin ardından eşimle birlikte kahve sektörüne girdik ve işletmemizi kurduk. Kahve aslında bizim hobimizdi. Yeni desteklerle üretim makineleri alıp bu işin ihracat kısmına da girmek istiyoruz. Kendimizi her zaman geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA