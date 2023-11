Merter'de tahliye tartışması

MERTER'de iş hanında tahliye gerginliği çıktı. Çok sayıda giyim dükkanının bulunduğu bir handa kiracı olan 20 esnaf, mal sahibinin kendilerini haksız yere tahliye etmek istediğini iddia etti. Tahliye için ekipler gelirken gerginlik nedeniyle polis önlem aldı.

Merter'de çok sayıda giyim dükkanının bulunduğu bir handa kiracı olan 20 esnaf mal sahibinin kendilerini haksız yere tahliye ettiğini iddia etti. Esnafın iddiasına göre mal sahibi ile kira ödedikleri kişi arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında esnaf kendilerine bir bilgi verilmeden ve ortak noktada buluşulmadan yıllardır kiracı oldukları handan tahliye edilmek istendi. Dükkanlarını tahliye etmek istemeyen esnaflar han önünde toplanarak tahliye kararına tepki gösterdi.

"TEK BİR ADRESLE 20 KİŞİ TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Tahliye edilmek istenen kiracıların avukatı Mehmet Özgür Yıldırım, "Kira sözleşmesine istinaden bu insanlar burada oturuyor. Bir haksız işgalci konumunda değiller. Burayı asıl burada handa yönetici olan şahıs 10 yıl önce tek bir kat olarak kiralamış. Daha sonra 3194 sayılı yasaya eklenen geçici 16'ncı madde kapsamında halk tarafından İmar Barışı olarak biliniyor bu madde. Bu İmar Barışı kapsamında burası mal sahibinin başvurusu neticesinde ayrı ayrı dükkanlara bölündü. Bu dükkanlara bölünmesi neticesinde de buradaki kiracılar aslında hukuki olarak burada olmaya hak kazanmış oldu. Ancak asıl yönetici ile devam eden dava yeni sonuçlandığı için yani dava devam ederken burası 16 ayrı bölmeye bölünmüş olmasına rağmen bu bilgiler dosyaya sunulmadı. Sanki burada tek bir kiracı varmış gibi 2'nci kat diye kiracı tahliye kararı çıktı. Yargıtay'ın tahliye kararında No 12'nin tahliyesine karar verildi yazıyor. No 12 bütün bir binayı kapsıyor aslında. Burada 20 dükkan var. Dış kapı No 12 olarak çıkmış karar. Aslında 2021 yılında 2'nci kat ayrı bölümlere bölünmüş olmasına rağmen muvazaalı bir şekilde danışıklı dövüş olarak bildirilmiyor dosyaya. Bildirilmediği için de tahliye kararı No 12 olarak bütün esnafa uygulanmaya çalışılıyor. Burada şu an 20 esnaf var. 20 ayrı karar ve 20 ayrı taraf olması gerekirken tek bir tarafla, tek bir adresle 20 kişi tahliye edilmeye çalışılıyor. Şu anda da icra müdürü geldi. İçeride tahkikat yapıyor. Buraya gelinip ilk tutanak tutulduğu zaman icra haciz tutanağı, normal şartlarda tek tek kiracıların beyanları alınması gerekirken adreste beyanlar alınmadan 10 günlük bir süre verilip, tutanak tutulmuş gibi gösteriliyor. Bugün tahliyeye gelindi, süre verilmiş olduğu kabul edilerek. Halbuki ortada bir süre verilmedi. İcra iflas kanunu 276. maddedeki 3'üncü kişi itirazımız alınarak dosyanın icra hukuk mahkemesine gönderilmesi lazım. Hakimin tekrardan dosyayı değerlendirip buradaki kişilerin tahliye edilmesinin hukuka uygun mu değil mi buna karar vermesi lazım. Biz burada olayın bir oldu bittiye getirilmeye çalışılmasını seziyoruz. Müdür hala karar vermedi. Eğer bugün tahliyeye karar verirse olay oldu bittiye getirilecek. Bugün hukuka uygun olarak tahliye kararı veremez. Dosyayı tetkik mercine icra hukuk mahkemesine taşımak zorunda. Onun kararı vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"VERGİSİNİ ÖDEDİĞİM DÜKKANIMA GİREMİYORUM"

Pasajda 2 dükkanı olan esnaf Ömer Tekdemir, " 2016 yılından beri burada esnafım. Burası bir dükkan iken bir şahıs tarafından alınıyor. Daha sonra mal sahibiyle anlaşılıp dükkanlara bölünüyor ve bize kiraya veriliyor. Daha sonra mal sahibiyle kendi arasındaki anlaşmazlıktan dolayı mahkemeye veriliyor ve ikisinin arasındaki o davadan dolayı biz burada 20 tane esnaf mağdur olduk. Bugün buraya sabah tahliye kararı geldi. Bize hiçbir tahliye kararı tebliğ edilmedi. Bu sabah buraya geldiler. Şu kışın ortasında tam sezonun ortasında bizi buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim malımızı koyabileceğimiz hiçbir yerimiz yok. Bize bir süre tanınmadı, bir şey yapılmadı. Bize size söylendi deniyor, tebliğ edildi deniyor ama bize hiçbir şey gelmedi. Ben 2016'dan beri buradayım. Yeni gelen arkadaşlar da var. Biz asıl mal sahibiyle görüşmek istedik, gelin dedik. "Kiralarımızı size verelim" dedik. Biz burada iş yapmak istiyoruz, biz mağduruz. Sizin aranızdaki çekişmeden, mahkemeden dolayı biz burada mağduruz" dedi.

Tekdemir, "Dünden burada kalan esnaf arkadaşlar da var. Sabah saat 09.00'da bize gelip memur arkadaşlarla beraber ki şu anda dükkanımızın önündeler, içeri giremiyoruz. Vergisini ödediğimiz, çöp vergisinden, emlak vergisine kadar her şey elimde benim. Mağduriyetimiz var. Madem burası bölünemiyordu dükkanlara neden o zaman bize elektrik sayaçları verildi? Biz vergi mükellefiyiz. Madem böyleydi bana o zaman ilk başta hiçbir şekilde sen buraya giremezsin arkadaşım, burası tek dükkan denirdi. Usule aykırılık var burada. Burası 2'nci kata tahliye kararı alındı diye karar var ama burada 2'nci katta 20 tane dükkan var" diye konuştu.

"BİZİM GÜNAHIMIZ NE"

2019 yılından beri pasajda esnaflık yapan ve mal sahibinin kendilerini tehdit ettiğini iddia eden Hacı Maraş ise, " Esnaf mağdur olduğu için biz çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz mal sahibi gelsin onunla kontrat yapalım. Bize burayı kiraya veren adam ortada yok. Davayı kaybetmiş. Davayı kaybetmiş de bizim günahımız ne? Burada 20 tane esnaf mağdur. Herkesin borcu var, mal yapmış. Zaten işler durgun. Bu kadar insanı sokağa atacaksın ondan sonra benim milletvekili tanıdığım var, bakan tanıdığım var diye milleti tehdit edeceksin. O şekilde geliyor devamlı. Her geldiğinde yok işte şunu tanıyorum, bunu tanıyorum diyor. Tanıyorsun da kardeşim bizim günahımız ne? Biz burada esnaflık yapıyoruz. Gayrimeşru iş de yapmıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Vergi levhamız var. Yanımızda çalışanlar sigortalı. Burada yaptığımız yasa dışı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Mal sahibi ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.