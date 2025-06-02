Mersin Mut'ta 63. Karacaoğlan Kayısı Festivali Tamamlandı

Mersin Mut'ta 63. Karacaoğlan Kayısı Festivali Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, kapanış etkinliği ile sona erdi. Festivalde ünlü sanatçılar sahne alırken, çeşitli turnuvalar ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63. kez organize edilen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali tamamlandı.

Festivalin ilçe stadyumunda gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde şarkıcılar Mustafa Taş, Bilal Sonses ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Satranç ve voleybol turnuvalarının yapıldığı festivalde, çocuk şenliği ile resim sergisi de düzenlendi.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, "Mut'un doğasını, insanını ve kültürünü yansıtan bu güzel etkinliklerle ilçemizin değerlerini hem yerelde hem ulusalda daha görünür kıldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.