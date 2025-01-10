Mersin Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Tutuklama

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden sahte ilanla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada şüphelilerin, 150 kişiden 190 milyon 965 bin 166 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Mersin merkezli Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kimliği tespit edilen 27 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü konutu terk etmeme şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.