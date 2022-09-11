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Mersin haberleri | Mersin'de denizde yasa dışı avlanan 6 balıkçıya ceza

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Mersin haberleri | Mersin'de denizde yasa dışı avlanan 6 balıkçıya ceza

Mersin gelişmesine göre Mersin'de, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 6 balıkçıya 17 bin 528 lira ceza uygulandı.

Mersin'de, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 6 balıkçıya 17 bin 528 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında denetim yaptı.

Çalışma sırasında yasak sahada balık avladığı tespit edilen 3 kişiye 8 bin 764 lira ceza kesildi.

Ekipler, Mersin Uluslararası Limanı sahasında yasa dışı avlanan 3 balıkçıya da aynı miktarda ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Akdeniz Mersin su Güncel Haberler

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