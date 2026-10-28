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Mersin Gülnar'da çiftçilere 30 motorlu çapa makinesi desteği verildi

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Mersin'in Gülnar ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çiftçilere 30 motorlu çapa makinesi ve 90 hayvan suluğu verildi. Programda ayrıca 7 genç üreticiye Kurulum Hibesi Genç Girişimci Arıcılık Paketi verildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, çiftçilere çapa makinesi ve hayvan suluğu desteğinde bulunuldu.

Gülnar Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çiftçilere 30 motorlu çapa makinesi ve 90 hayvan suluğu verildi.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, etkinlikte, ilçenin tarım ve enerji alanında önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de devletin tüm imkanlarıyla üreticinin yanında yer almaya devam ettiğini kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Üredi de proje kapsamında sağlanan desteklerin detaylarını paylaştı.

Programda 7 genç üreticiye "Kurulum Hibesi Genç Girişimci Arıcılık Paketi" verildi.

Kaynak: AA
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