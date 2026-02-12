Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" karelerini seçen Öz, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oyladı."

Göksun Öz, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesini tercih etti.

Oylamada emeği geçenleri kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, "Gerçekten çok güzel çalışmalar, anlar var. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerli fotoğraflar. Anadolu Ajansı, gerçekten çok güzel bir çalışma ve iş ortaya çıkarmış." dedi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.