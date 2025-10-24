Haberler

Mersin'de Ziynet Eşyası Dolandırıcılığına 2 Milyon TL'lik Darbe

Mersin'de dolandırıcılık yoluyla ziynet eşyası elde eden H.Y., Osmaniye'de yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paraların toplam değeri 2 milyon 109 bin 92 TL olarak belirlendi.

MERSİN'de ziynet eşyası dolandırıcılığı yapan H.Y., kaçmaya çalışırken Osmaniye'de yakalandı. Şüphelide ele geçirilen ziynet eşyası ve paraların toplam değerinin 2 milyon 109 bin 92 TL olduğu bildirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri, şüphe üzerine durdurulan ticari araçta arama yaptı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan H.Y.'nin çantasında yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olduğu görüldü. Gözaltına alınan H.Y.'nin, ziynet eşyalarını Mersin'den dolandırıcılık yoluyla elde ettiği tespit edildi. Çanta içinde 2 bin 750 dolar, 300 avro, 14 bin 440 TL, 20 tam altın, 2 yarım altın, 3 çeyrek altın, 8 bilezik, 2 altın yüzük, 3 çift altın küpe, 1'er adet altın bileklik ve zincir ele geçirildi. Para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin 2 milyon 109 bin 92 TL olduğu bildirildi. Şüpheli H.Y. ile ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, yürütülen tahkikat kapsamında Mersin'in Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

