Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonu: 29 tutuklama

Bakan Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri gelirleri aklayan 47 şüphelinin yakalandığını ve 29'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon TL'lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29'u tutuklandı.

