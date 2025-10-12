Mersin'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
Mersin'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kent merkezinde su birikintilerine ve trafik aksaklıklarına yol açtı. Toroslar ilçesinde ağaçlar devrildi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali sona erdirildi.
Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik aksadı.
Yağışla başlayan şiddetli rüzgarda Toroslar ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.
Yenişehir Belediyesince Kushimoto Sokağı'nda organize edilen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle sona erdirildi.
Su birikintilerinin oluştuğu sokakta kurulan çadırlar ve stantlar, rüzgarın etkisiyle devrildi.
Bazı firmaların ürünlerinin zarar gördüğü festival alanında temizlik çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel