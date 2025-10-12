Haberler

Mersin'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kent merkezinde su birikintilerine ve trafik aksaklıklarına yol açtı. Toroslar ilçesinde ağaçlar devrildi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali sona erdirildi.

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik aksadı.

Yağışla başlayan şiddetli rüzgarda Toroslar ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.

Yenişehir Belediyesince Kushimoto Sokağı'nda organize edilen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle sona erdirildi.

Su birikintilerinin oluştuğu sokakta kurulan çadırlar ve stantlar, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Bazı firmaların ürünlerinin zarar gördüğü festival alanında temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı

Bu köyde herkesin soyadı aynı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündem yaratacak iddia: Komisyon bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşecek

Gündem yaratacak Öcalan iddiası! Bu hafta gözler İmralı'da olacak
2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı

Bu köyde herkesin soyadı aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.