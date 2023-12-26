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Mersin'de Ormanda Vaşak Görüntülendi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi. Vaşağın nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kozağacı bölgesinde kurulan fotokapanın görüntülerinin periyodik olarak incelendiği belirtildi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kozağacı Şefliği ekiplerinin incelemesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılardan vaşağın bölgeden geçtiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kozağacı Bozyazı Mersin Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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