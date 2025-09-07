Haberler

Mersin'de Kuyumcu Hırsızlığı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gece saatlerinde maskeli 4 şüpheli, bir kuyumcu dükkanından altın çalarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'de maskeli 4 şüpheli sabaha karşı girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çaldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Maskeli 4 şüpheli sabaha karşı kuyumcunun kepengini açarak içeri girdi. Buradan bir miktar altın alan şüpheliler, kepengi kapatarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı.

