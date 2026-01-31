Mut'ta sofralık kayısı sektörüyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Haberler

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen toplantıda, sofralık kayısıda tarladan sofraya izlenebilirlik sistemleri, modern üretim teknikleri ve kooperatifleşmenin önemi gibi konular ele alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde, sofralık kayısıda, tarladan sofraya izlenebilirlik sisteminin ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kayısıda modern üretim teknikleri, kayıtlı üretim süreçleri, kooperatifleşmenin önemi ile hasat sonrası depolama ve raf ömrü konuları ele alındı.

Çeşitli sunumların gerçekleştirildiği toplantıya, Kaymakam Osman Çelikkol, Belediye Başkanı Murat Orhan, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ziraat ve gıda mühendisleri, oda ve kooperatif temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
