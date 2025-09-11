Mersin'de Çevre ve Hayvan Koruma Çalışmaları Sürüyor

Mersin'de jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Göksu Deltası ve Kisecik Kanyonu'nda devriye gerçekleştirdi.

Ekipler, devriye yapılan alanlarda doğal yaşamın korunması, orman yangınlarının önlenmesi ve yasaklı ormanlık alanlara izinsiz girişlerin engellenmesine yönelik faaliyette bulundu.

Deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı alanlardan biri olan Göksu Deltası'nda da kaçak avcılık, yasa dışı balıkçılık ve çevreye zarar verebilecek faaliyetleri önlenmesine yönelik denetim yapan ekiplerin benzer çalışmaları devam edecek.