Mersin'de Babalar Günü'ne Özel Tavla Turnuvası Düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde, Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen tavla turnuvasında öğrencilerin babaları yarıştı. Katılımcılara madalya verilirken, dereceye girenler plaketle ödüllendirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Tavla Turnuvası gerçekleştirildi.
Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu tarafından, Karaekşi Mesire Alanı'nda düzenlenen turnuvada öğrencilerin babaları mücadele etti.
Etkinlik sonunda tüm babalara katılım madalyası takdim edildi. Turnuvada dereceye giren babalara plaket verildi.
Okulun öğretmeni Fatma Ergen, etkinlikle hem çocukların hem de babaların güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel