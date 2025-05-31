Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı Festivali Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dans gösterilerinin gerçekleştirdiği etkinlikte çeşitli yarışmalar da yapıldı.

Festival kapsamında, karakucak güreşleri, şiir dinletileri, halk konserleri ve çocuk karnavalı gibi birçok etkinlik düzenlenecek.