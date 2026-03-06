Haberler

Mersin'de depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan bir baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zabıta ekipleri, depoda kimyasal içerikli yağ buldu. Sorumlular hakkında yasal süreç başlatıldı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde bir depoya yapılan baskında, piyasaya sürülmek için hazırlanan 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yenimahalle'de bulunan bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönündeki ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, baskın yaptıkları depoda 18 litrelik teneke kutular içerisinde toplam 249 adet yağ bulunduğunu tespit etti. Durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen teknik ekip, teknelerden numune aldı.

KİMYASAL İÇERİK ÇIKTI

İncelemede; kutularda zeytinyağı olmadığı ve kimyasal içerikler barındırdığı belirlendi. Piyasaya sürülmesi engellenen yaklaşık 4,5 ton sahte yağ, imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sahte gıda üretimi ve satışı ile ilgili yasal süreç de başlatıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

