Mersin'de 13 İşletmeye 2 Milyon 175 Bin Lira Ceza

Mersin'de 13 İşletmeye 2 Milyon 175 Bin Lira Ceza
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Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösteren ve izinsiz alkol sunan işletmeler tespit edildi. Denetim sonucu 13 iş yerine toplamda 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.

Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle umuma açık mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 4 işletmede izinsiz alkol sunumu yapıldığı, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 3 işletmenin Mesul Müdürlük Belgesi bulunmadığı belirlendi.

Ekipler, eksiklik tespit edilen bazı işletmelerde kayıtsız personel çalıştırıldığını da belirledi.

Kontrollerin ardından 13 işletmeye 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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