Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Bozyazı'da Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını Kaymakam Topsakaloğlu inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaledibi Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu inceledi. Topsakaloğlu'na inşaatı gezerken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Kuz ile AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor eşlik etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gençlik ve Kültür Merkezi yapımı devam ediyor.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Kaledibi Mahallesi'nde yapım çalışmalarının sürdüğü merkezin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Topsakaloğlu, inşaat alanını gezdi.

Topsakaloğlu'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Kuz ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor da eşlik etti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

ABD'de sandıklar açıldı! Trump'ın programındaki detay olay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı

Ülkeden atmak istediği Müslüman kadından Trump'a tokat gibi yanıt
Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Araçta bebekler dahil 12 kişi varmış! 2 kız kardeş can verdi
Denizli'de boğazına şeker kaçan öğrenciyi kurtaran kasiyerin ertesi gün evi yandı! Mahalleli sahip çıktı

Bir çocuğun hayatını kurtardı! 24 saat sonra evi yandı
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz

Seçimde Trump kaybetti, İran'dan tehdit geldi: Kabus olacak
ABD tarihine geçti! 'İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren' senatör

İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren isim
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak