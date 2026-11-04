Mersin Bozyazı'da Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını Kaymakam Topsakaloğlu inceledi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gençlik ve Kültür Merkezi yapımı devam ediyor.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Kaledibi Mahallesi'nde yapım çalışmalarının sürdüğü merkezin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Topsakaloğlu, inşaat alanını gezdi.

Topsakaloğlu'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Kuz ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor da eşlik etti.

Kaynak: AA