Mersin Bozyazı'da Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını Kaymakam Topsakaloğlu inceledi

Mersin Bozyazı'da Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını Kaymakam Topsakaloğlu incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaledibi Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu inceledi. Topsakaloğlu'na inşaatı gezerken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Kuz ile AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor eşlik etti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gençlik ve Kültür Merkezi yapımı devam ediyor.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Kaledibi Mahallesi'nde yapım çalışmalarının sürdüğü merkezin inşaatında incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Topsakaloğlu, inşaat alanını gezdi.
Topsakaloğlu'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Kuz ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor da eşlik etti.
Kaynak: AA