Haberler

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz - 2 / Ek görüntü ve fotoğrafla

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz - 2 / Ek görüntü ve fotoğrafla
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026-2028 dönemine ilişkin enflasyon hedeflerini yükselttiklerini açıkladı. 2026 sonu için enflasyon hedefi yüzde 26 olarak belirlendi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu 2026 Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Karahan, "2026 yılı enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefini yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 ara hedefini ise yüzde 8'den 9'a yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yılsonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

60 gündür cezaevinde olan fenomen hakkında yeni karar
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak