Meriç'te sınırlı kalan taşınma desteği Yanya ve Tesprotya'yı da kapsayacak

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Yunanistan'da, Türkiye sınırındaki Meriç ilinde nüfus kaybını azaltmak amacıyla başlatılan ancak sınırlı sonuç veren taşınma desteği programının kapsamının yeni bölgelere genişletileceği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, "Yer Değiştirme Programı"nın kapsamında değişikliğe gidildi.

Program, Yanya Bölgesel Birimi'ndeki 7 belediye ile Epir bölgesindeki Tesprotya'yı da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Nüfus kaybının yoğun olduğu bölgelerde yeni ve kalıcı yerleşimi teşvik ederek demografik gerilemeyi sınırlamayı amaçlayan programa dahil edilen bölgelere kalıcı olarak taşınan kişilere ve ailelere 10 bin avroya kadar maddi destek sağlanacak.

Ayrıca, ekim ayında Kastorya, Kilkis, Serez, Florina, Pella, Drama, Kozani ve Grevena bölgesel birimleri için de başvuru sürecinin başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığı, programın özellikle demografik ve ekonomik baskı yaşayan sınır bölgelerinin güçlendirilmesini, yeni sakinlerin bölgelere yerleşmesini ve kırsaldaki nüfus kaybının sınırlandırılmasını amaçladığını duyurmuştu.

Haberlerde, programın Meriç'teki ilk uygulamasında, yüksek başvuru sayısına rağmen gerçek anlamda bölgeye taşınanların sayısının düşük kaldığı ve uygulamanın nüfus artışı açısından beklenen etkiyi oluşturmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA