Meriç Nehri, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Ev Sahibi Olmak İçin Başvuruda Bulundu

Güncelleme:
Edirne'de yapılan toplantıda, Meriç Nehri'nin gelecek yıl dünya ve Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapması için uluslararası başvuru yapıldığı açıklandı. İl Genel Meclisi, spor yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Meriç Nehri'nin kürek branşında gelecek yıl dünya veya Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapması amacıyla uluslararası başvuru yapıldığı bildirildi.

Edirne İl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı toplantılarının ilk oturumunda, Meriç Nehri'nde 2025 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, bu etkinliklere katılan takımlar ile sporcu sayıları ve 2026 yılı için planlanan organizasyonlar hakkında sunum yaptı.

Yeğitoğlu, gelecek yıl da Meriç Nehri'nin ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bunların yanı sıra bir dünya ve bir Avrupa Şampiyonası'nın ilimizde yapılması için talepte bulunulmuştur. Ancak müsabaka tarihleri aralık ayında belli olacaktır." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise gençlere yönelik yatırımlardan asla tasarruf edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda her zaman destek olacaklarını söyledi.

Gegeoğlu, son yıllarda Edirne'nin adını kürek sporuyla duyurmaya başladığını ifade ederek, "Aslında kürek, şehrimizde çok eskiden beri konuşulan bir spor değil. Yeni yeni spor kültürümüze giriyor. Hem uluslararası hem ulusal şampiyonaların burada yapılması, hem şehrin tanıtımı hem de spor adına çok kıymetli. Üç nehirle kuşatılmış bir şehir olarak bu organizasyonlar bizim için gerçekten önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son iki yıldır doğal kürek parkuru olarak tescil edilen Meriç Nehri'nde başta 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olmak üzere pek çok yarış ve organizasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
