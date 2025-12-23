Muğlalılar Asgari Ücret Beklentilerini Dile Getirirken Kiralara Dikkati Çekti: "20 Bin Liradan Aşağı Ev Yok"

Haber : Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısı öncesinde konuşan yurttaşlar, mevcut ekonomik koşullarda geçim sıkıntısının her geçen gün derinleştiğini ifade etti. İlçe sakinlerinden Ferah Arslan, 35 bin lira geliri, 20 bin lira kirası olduğunu bildirerek, "15 bin lirayla iki genç bir ay nasıl geçinsin? Önümüzü göremiyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00'de yapılacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar, artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücrete ilişkin beklentilerini dile getirdi.

"Kiralar çok yüksek"

İlçede ikamet eden 25 yaşındaki Ferah Arslan, mevcut ücretlerle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bence minimum 30-35 bin lira olmalı. Şu an bir ailenin geçinmesi için 70-80 bin liralar konuşuluyor. Ben 25 yaşındayım ama önümü göremiyorum. Türkiye'de yaşamak gerçekten zor. Muğla'yı seviyoruz ama kiralar çok yüksek. Kirada yaşıyorum, yanımda kız arkadaşım var. Kira 20 bin lira, maaşım 35 bin lira. Geriye kalan 15 bin lira iki gence bir ay nasıl yetsin? Ciddi bir sıkıntı var."

Bir başka yurttaş ise asgari ücret beklentisi yüksek olmasına rağmen açıklanacak rakamın düşük olacağını ifade etti. Yurttaş, "40 bin liradan aşağı olmaması lazım ama yapacakları 25-26 bin civarı olur. Bütçe açığı çok, hükümet o kadar para vermez. Hayat şartlarına, enflasyona göre asgari ücretin çok daha yüksek olması gerekiyor" diye konuştu.

"20 bin liradan aşağı ev yok"

Bir ilçe sakini de yaşam şartlarının ağır olduğunu vurgulayarak, asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini söyledi. Aynı kişi, "İnsanlar içinden çıkılamaz bir kaosun içinde" dedi.

Bir başka Menteşeli ise asgari ücrete ilişkin beklentisini, "Bence ekonomiye göre geçinebilecek bir şekilde olması lazım, 40-50 bin civarında olması lazım" şeklinde dile getirdi.

Genç bir yurttaş ise asgari ücretin 29 bin lira olması gerektiğini bildirdi. Kendi evlerinde ikamet ettiğini anlatan yurttaş, "Zaten 20 bin liradan aşağı ev yok" dedi.