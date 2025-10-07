Menteşe'de Öğrencilere Lokantalarda İndirim Uygulanacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, belediye meclisince alınan karar doğrultusunda kent lokantalarında ve "Bi Balık" lokantasında öğrencilere indirim uygulanacağı bildirildi.

Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapılan ekim ayı olağan meclis toplantısında, "Bi Balık" lokantasında ekmek arası balığın fiyatı siviller için 100 lira, öğrenciler için 80 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, aynı toplantıda kent lokantasında dört çeşit yemekten oluşan menünün sivil vatandaşlar için 120 lira, öğrenciler için ise 100 lira olmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Teklifin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilerek incelendiğine vurgu yapılan açıklamada, komisyonun oy birliğiyle onaylandığı, meclis genel kurulunda da oy birliği ile kabul edildiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da öğrencileri desteklemek amacıyla mecliste oy birliği ile böyle bir karar aldıklarını, böylece öğrencilerin indirimli fiyatlarla sağlıklı bir öğüne ulaşabileceklerini aktardı.