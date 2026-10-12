Haberler

Mengen'de yapı kooperatifi 15 taşınmazı 19 Ekim'de ihaleyle satacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesindeki S.S. Mengen Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, mülkiyetindeki 15 taşınmazı açık artırma usulüyle satacak. 19 Ekim Pazartesi günü Türkbeyli Mahallesi'nde yapılacak ihalede her taşınmaz için 10 dakikalık pey sürme süresi uygulanacak.

Bolu'nun Mengen ilçesinde S.S. Mengen Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, mülkiyetindeki 15 taşınmazı açık artırma usulüyle satacak.

Kooperatiften yapılan açıklamaya göre, Beşler Mahallesi'nde bulunan ve küçük sanayi alanlarında değerlendirilmesi planlanan taşınmazların satış ihalesi 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Türkbeyli Mahallesi'ndeki Kültür ve Taziye Evi'nde gerçekleştirilecek ihalede, her bir taşınmaz için 10 dakikalık pey sürme süresi uygulanacak.

Alanları 44,67 metrekare ile 2 bin 701,04 metrekare arasında değişen taşınmazların muhammen bedelleri 60 bin 305 lira ile 12 milyon 154 bin 680 lira arasında belirlendi.

Taşınmazlar, küçük sanayi alanlarında izin verilen faaliyetler doğrultusunda kullanılabilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

Kim olduğuna inanamayacaksınız! Eski eşinin nikahını kıydı
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Galatasaray'daki geleceğini resmen açıkladı
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar