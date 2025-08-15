Menemen Ovası'nda Bağ Bozumu Etkinliği Gerçekleştirildi

İzmir'in Menemen Ovası'nda Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin kesildiği bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Kaymakam Vedat Yılmaz, bu yıl 15 bin rekolte beklediklerini ve ilçenin tarımsal verimliliğini vurguladı.

İzmir'in Menemen Ovası'nda bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi.

Menemen Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait Yıldırım Mahallesi'ndeki 70 dönümlük bağda düzenlenen etkinlikte, Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi kesildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, gazetecilere, ovanın tarımsal faaliyet açısından çok verimli olduğunu söyledi.

İlçede 11 bin dekarda üzüm yetiştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu yıl çiftçilerimiz bir don tehlikesi ile karşı karşıya kaldı ama ilçemiz bu anlamda çok ciddi etkilenmedi. Bu yüzden bu yıl 15 bin rekolte bekliyoruz. Şu an ilçemizdeki üzümün büyük bir kısmı kurutmalık olarak değerlendiriliyor." dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise bağ bozumunun hayırlı olmasını ve sezonun bereketli geçmesini diledi.

Ovada asırlardır üzüm yetiştirildiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Çileğimiz, incirimiz gibi üzümümüz de çok meşhur. Ovamız 220 bin hektar alana sahip. Türkiye'nin hatta dünyanın en verimli ovalarından biri. Kuru üzüm olarak değerlendirdiğimizde İzmir'deki üretimin yüzde 42,6'sını yapıyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
