Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Memur-Sen heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e kamu personel sorunlarını iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Memur-Sen heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e kamu personel sorunlarını iletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmede kamu görevlilerinin ücret adaletsizlikleri, kadro ve unvan farklılıkları, emeklilik hakları ve 3600 ek gösterge beklentileri aktarıldı.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Memur-Sen'in resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede kamu görevlilerimizin sorunları ve çözüm beklentileri ele alınarak kamu personel sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik beklentilerimiz Sayın Bakana aktarıldı. Kamu personel sistemindeki ücret adaletsizlikleri, kadro ve unvan farklılıklarından kaynaklanan sorunlar, emeklilik hakları ve 4688 sayılı Kanun'a ilişkin değişiklik beklentilerimiz gündeme getirildi.

Emekli kamu görevlilerimiz için 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ve seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması gerektiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca, toplu sözleşme kazanımlarımız arasında yer alan 'Koruyucu Giyim Yardımı'nın sahada eksiksiz uygulanması konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm beklentilerimiz dile getirildi."

Kaynak: ANKA
Kocaeli’de motosiklet ve skuterlere trafik yasağı! Valilik saat verdi

Bir ilde motokuryelere trafik yasağı! Valilik saat verdi
Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama

Aliyev'in babasıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yanıt verdi

Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda

Helal olsun size! Beğeniler sel gibi
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki ünlü şarkıcı hakkında karar