Memur-Sen heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e kamu personel sorunlarını iletti

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(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Memur-Sen'in resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede kamu görevlilerimizin sorunları ve çözüm beklentileri ele alınarak kamu personel sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik beklentilerimiz Sayın Bakana aktarıldı. Kamu personel sistemindeki ücret adaletsizlikleri, kadro ve unvan farklılıklarından kaynaklanan sorunlar, emeklilik hakları ve 4688 sayılı Kanun'a ilişkin değişiklik beklentilerimiz gündeme getirildi.

Emekli kamu görevlilerimiz için 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ve seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması gerektiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca, toplu sözleşme kazanımlarımız arasında yer alan 'Koruyucu Giyim Yardımı'nın sahada eksiksiz uygulanması konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm beklentilerimiz dile getirildi."

Kaynak: ANKA