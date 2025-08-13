Memur-Sen Hakkari Şubesi, Kamu Zam Teklifini Yetersiz Buldu

Memur-Sen Hakkari Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki pankart ve dövizlerle sendika binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Nihat Gür, zam teklifini yetersiz bulduklarını söyledi.

Teklifte refah payı ve taban aylık artışının bulunmadığını öne süren Gür, şunları kaydetti:

"Gelirde adalet yok, emekli ve emekçiyi gözeten bir bakış yok. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir ortamda düşük enflasyon hedefleri kadar zam teklif edilmesi kabul edilemez. Memur-Sen, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylık artışı ve yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayda ise yüzde 20 zam talep ediyor. 2027 yılı için ise ilk altı ayda 7 bin 500 lira taban aylık artışı ve yüzde 20 zam, ikinci altı ayda ise yüzde 15 zam istiyor. Türkiye büyürken memurun alım gücü de artmalı."