Memur-Sen'den Meclis'e Çağrı: "Kamu Görevlilerinin Bütününü Kapsayan Seyyanen Zam Yapılmalıdır"

(ANKARA) – Memur-Sen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı üst kademe yöneticiler ile uzman ve müfettişlerin maaşlarını artırmasına ilişkin öngerinin kabulünün ardından düzenlemenin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen, "Kamu Görevlilerinin Bütününü Kapsayan Seyyanen Zam Yapılmalıdır" başlığında yazılı açıklama yayınladı. Memur-Sen'in yazılı açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri kapsamında 1 Aralık 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üst düzey kamu yöneticileri ile uzman, denetçi, müfettiş gibi bazı meslek kadrolarında bulunanların maaş/ücretlerini artıracak şekilde verilen önerge kabul edilmiştir.

Memur-Sen olarak; 8. Dönem Toplu Sözleşme masasında; üst yöneticilerden kariyer uzmanlarına, bütün meslek gruplarından hizmet sınıflarına, ek ödemelerden ek göstergelere kadar kamu görevlilerinin tamamını kapsayan, adaleti ve hakkaniyeti sağlayan ücret, unvan ve skala dengesini gözeten tekliflerimizle mücadele yürüttük. Özellikle, alt-üst diye ayrım yapılmasının adil olmadığını ve kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak iyileştirmelerin ve düzenlemelerin Asli Yerinin Anayasanın verdiği yetkiye istinaden Toplu Sözleşme masası olmasını gerektiğini açık bir şekilde ifade ettik.

Başta büyükşehirlerde çalışanlar olmak üzere kamu görevlilerimizin ay sonunu getirmekte zorlandığını ve kamu çalışanları arasında bordro kıyaslaması yapıldığını sık sık gündeme getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Gerek masada gerekse Hakem kurulunda gelir kayıplarının önlenmesi konusunun özellikle altını çizerek en temel önceliğimiz olduğunu dile getirdik. Toplu sözleşme süreci bu eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmış, Hakem Kurulu da gereğini yapmaktan imtina etmiştir.

"Kapsamlı bir düzenleme yapılmasını beklediğimizi ifade ettik"

Memur-Sen olarak, başta kamu görevlileri olmak üzere çalışanların mali ve sosyal haklarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri bu zor ekonomik şartlarda elbette önemsiyor ve destekliyoruz. Bunun için Bütçe Kanunu görüşmeleri öncesinde gerçekleştirdiğimiz eylemde Meclis'e çağrıda bulunarak kapsamlı bir düzenleme yapılmasını beklediğimizi ifade ettik. Bu doğrultuda, tüm siyasi partilerinin ortak uzlaşısıyla geçen önergenin Genel Kurul'da kamu görevlilerinin bütününü kapsayacak şekilde kuşatıcı olarak genişletilmesi temel beklentimizdir.

"Sorunların çözülmesi gerekmektedir"

Yıllardır gündeme getirdiğimiz; seyyanen zam verilmesi ve emekliliğe yansıtılması, Mühendislik Meslek Kanunu ve THS'nin maaş/ücretlerinin iyileştirilmesi, 1. Dereceye 3600 ek gösterge, akademik personelin mali haklarının iyileştirilmesi, tazminat yansıtma oranlarının düzenlenmesi,

koruyucu giyim yardımının önündeki engellerin kaldırılması, üniversite ve diğer daire başkanlarının kapsama alınması, şube müdürü, müdür, şef ve diğer meslek grupları ile uzmanların mali haklarının iyileştirilmesi, GIH ve YHS çalışanlarının beklentilerinin karşılanması, ücret, unvan ve yetki skalasının düzeltilmesi, konu başlıkları başta olmak üzere sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Çalışma hayatında barışın sağlanması, kayıpların önlenmesi, günün ihtiyaçlarının görülmesi ve kamu hizmetinin eksiksiz sunulması için ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi zaruri bir ihtiyaçtır. Meclis Genel Kurulu'na çağrımız; Kanun Teklifi'nin, üst düzey yöneticiler ve belirli meslek grupları için yapılan iyileştirmeye ilave olarak, kamu görevlilerimizin bütününü kapsayacak, ifade ettiğimiz sorunları çözecek, çalışanlar arasında ayrım yapmayacak şekilde tüm siyasi partilerin ortak kararıyla genişletilmesidir."