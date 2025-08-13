Memur-Sen Çorum'da Kamu Toplu Sözleşmesi İçin Eylem Düzenledi

Memur-Sen Çorum Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle Hürriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş, zam önerisini yeterli bulmadıklarını ifade etti.

Gelirde adalet, ücrette denge istediklerini belirten Okumuş, "İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığa zam, gelirde adaleti sağlayacak oran, emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur. Kamu işvereninin bu teklifi memurun ve memur emeklisinin yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif, kamu görevlilerinde ve kamudan emekli olanlarda hayal kırıklığı oluşturmuştur." dedi.

Sendikanın taleplerini de sıralayan Okumuş, 19 Ağustos'a kadar iş bırakma eylemi de dahil tepkilerini sürdüreceklerini, Ankara'da miting düzenleyeceklerini kaydetti.???????