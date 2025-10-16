Haberler

Memur-Sen, 2026 Bütçesi İçin TBMM Önünde Taleplerini Dile Getirdi

Memur-Sen üyeleri, 2026 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin taleplerini TBMM önünde açıkladı. Genel Başkan Ali Yalçın, bütçede memurların haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri, 2026 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin taleplerini dile getirmek üzere TBMM önünde basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen üyeleri, bütçeye ilişkin taleplerini dile getirmek üzere TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya geldi. 'Emeği gören, hakkımızı veren bütçe istiyoruz', 'Gelirde adalet sağlansın, vergi adil alınsın', 'Gelir vergisinde oran sabitlensin, eşitsizlik bitsin', 'Kira yardımı yapılsın, geçim derdi bitirilsin' yazılı pankartlar taşıyan grup, sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, "Bütçe kanunu, yarın TBMM'ye sunulacak. Personel giderleri, fazla çalışma ücreti ve harcırah tutarları bütçe kanunu ile netleşecek. Bütçede bu adaletsizlik ve dengesizlik giderilmeli, bütçeye memurun alın teri girmeli. Maaş-ücret dengesizliği, ocak ayı gelmeden bütçe görüşmelerinde düzeltilebilir. Bu yanlışın düzeltilmesi ve daha büyük maliyetler oluşmadan önlem alınması için bugün buradayız" dedi.

Yalçın, ocak ayında yeniden değerleme oranının yüzde 28 civarında olacağını belirterek, "Yine devletin alacakları, kamu görevlilerine yapılan artışın üstüne çıkacak. Bu çıkmaz denklemden artık kurtulmalıyız. Toplu sözleşme görüşmelerinde hem işverene hem de hükümete bu konuyu anlattık. Şimdi de milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin önünde haykırıyoruz; 'Memurun bütçesi görülmedi, bütçede memuru görün' diyoruz. Öncelikle emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye girsin, kamuda çalışma barışı sağlansın. 1'inci dereceye 3 bin 600 yıl sonuna kadar yasalaşsın, harcırah ve yiyecek yardımına ilişkin sorunlarımız çözülsün, fazla çalışma ücretinde statüler arasında adalet sağlansın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
