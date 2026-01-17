İtalya, Grönland konusunun NATO içinde tartışılmasından yana

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Grönland'ın güvenliğinin güçlendirilmesi ve müttefiklerin varlığının artırılması konularının NATO içindeki diyalog çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Üç ülkeyi kapsayan Asya turu kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Meloni, burada gezisini takip eden İtalyan gazetecilere uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği Grönland konusunun ciddi olduğunu belirten Meloni, "Grönland'daki güvenliğin güçlendirilmesi ve müttefiklerin varlığının artırılması meselesinin ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum ancak bunun Atlantik İttifakı içindeki diyalog kapsamında ele alınması gerekiyor. Yani Grönland, NATO'nun sorumluluk alanı olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker göndermesinin sorulması üzerine Meloni, şunları kaydetti:

"Diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarını bölücü bir niyet olarak yorumlama hatasına düşmememiz gerektiğini düşünüyorum. NATO, kendi belgelerinde bugün Arktik bölgesinin stratejik olduğunu zaten belirtti. Dolayısıyla var olan bir soruna yönelik siyasi bir talebe yanıt vermiş oluyor. Yani tekrar ediyorum, bunu müttefikimiz ABD ile olan ilişkide bölücü bir şey olarak okumazdım. Bunu Amerikalıların bir endişesine karşı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sorumluluklarını üstlenme yeteneğini gösteren bir yanıt olarak okurdum."

Meloni, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin İtalya için temel referans noktaları olduğunu dile getirdi.

"Ortadoğu barış planının uygulanmasında öncü rol oynamaya her zaman istekliyiz"

Gazze'deki "Barış Kurulu"na ilişkin bir soruya da Meloni, bununla ilgili nihai kararları halen bekledikleri yanıtını verdi.

İtalyan Başbakan, "Yürütme düzeyindeki, dolayısıyla daha operasyonel olan Kurulun birkaç dakika önce sunulduğunu gördük. Siyasi kurul henüz yok ve bu konuda resmi onayı bekleyeceğim. Ortadoğu barış planının uygulanmasında öncü rol oynamaya her zaman istekli olduğumuzu ve bunu şüphesiz çok karmaşık ve kırılgan bir bağlamda eşsiz bir fırsat olarak gördüğümüzü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumuna katılıp katılmayacağına ilişkin, uluslararası yükümlülükleri fazla olduğu için halihazırda katılımlarının öngörülmediğini aktaran Meloni, "Ancak Ukrayna veya Gazze konusunda zirve toplantıları olursa ki bunlara her zaman katıldık, bu durumlarda katılırız." diye konuştu.

Diğer yandan Başbakan Meloni, Japonya'daki temaslarının son gününde Japon iş insanlarıyla bir araya gelerek, onları ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Meloni, daha sonra Asya turunun üçüncü ve son durağı olan Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçti.

İtalya, bazı Avrupa ülkelerinin aksine Grönland'a asker göndermemişti.