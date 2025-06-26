Melikgazi Belediyesi'nden Organik Pazar Kura Çekimi

Melikgazi Belediyesi'nden Organik Pazar Kura Çekimi
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Melikgazi Belediyesi, organik pazarda yer alacak esnaf için 338 üreticinin katıldığı kura çekimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, pazarın yerel üreticileri destekleyeceğini ve sağlıklı gıdalara kolay ulaşım sağlanacağını belirtti.

Melikgazi Belediyesi tarafından üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturmak amacıyla kurulan organik pazarda yer alacak esnaf için kura çekimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Belediye Tiyatro Salonu'nda yapılan kura çekiminde 338 üreticinin yeri belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Yerel organik pazarda satış yapacak esnafa hayırlı kazançlar dileyen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Köy pazarımız sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerinin vatandaşlarla buluşmasına katkı sunacak. Köy pazarlarımız hem yerel üreticiyi destekliyor hem de halkın doğal ve katkısız ürünlere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Ürünler organik olduğu için vatandaşlarımız yoğun bir şekilde pazarlarımızda alışveriş yapıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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