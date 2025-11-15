Haberler

Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İhaleleri

Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İhaleleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi ve Anbar mahallelerinde bulunan 21 daire için 20 Kasım'da ihale düzenleyecek. Faizsiz ve uygun taksitle konut sahibi olma imkanı sunuluyor.

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi ve Anbar mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 21 daire için ihale düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kazan Kazan Modeli" ile tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit ödeme imkanı ile Melikgazi Belediyesi, vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.

Battalgazi Mahallesi'nde bulunan 13 daire ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 8 daire için 20 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ihale düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayalindeki eve ulaşmak isteyen tüm vatandaşları ihaleye davet etti.

Birçok mahallede kentsel dönüşüm projelerini başarıyla yönettiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Battalgazi olarak bilinen Küçükali İkinci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki dairelerimiz ve Anbar Mahallesi'ndeki dairelerimizin satışını yapacağız. Dolayısıyla bankaya müracaat etmesine gerek kalmadan, eşit taksit ödemeleri ile daire almak isteyen vatandaşlarımızı ihalemize bekliyoruz. Yüzde 25 peşinat, ihale bedelinin geri kalanını eşit 36 ay taksitle, faizsiz, herhangi bir fiyat artışı olmadan alabileceğiniz çok muazzam bir imkan. İnşallah bu dairelerimizin satışları devam edecek. Daire alacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı

Ekip otosu tırın altına girdi: Bir polisimiz şehit oldu
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.