Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İhaleleri

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi ve Anbar mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 21 daire için ihale düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kazan Kazan Modeli" ile tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit ödeme imkanı ile Melikgazi Belediyesi, vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.

Battalgazi Mahallesi'nde bulunan 13 daire ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 8 daire için 20 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ihale düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayalindeki eve ulaşmak isteyen tüm vatandaşları ihaleye davet etti.

Birçok mahallede kentsel dönüşüm projelerini başarıyla yönettiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Battalgazi olarak bilinen Küçükali İkinci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki dairelerimiz ve Anbar Mahallesi'ndeki dairelerimizin satışını yapacağız. Dolayısıyla bankaya müracaat etmesine gerek kalmadan, eşit taksit ödemeleri ile daire almak isteyen vatandaşlarımızı ihalemize bekliyoruz. Yüzde 25 peşinat, ihale bedelinin geri kalanını eşit 36 ay taksitle, faizsiz, herhangi bir fiyat artışı olmadan alabileceğiniz çok muazzam bir imkan. İnşallah bu dairelerimizin satışları devam edecek. Daire alacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin."