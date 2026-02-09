Haberler

Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, filosuna 3 otobüs ve bir süpürge aracı ekleyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Palancıoğlu, 2019'dan bu yana 140'tan fazla iş makinesi kazandırdıklarını belirtti.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, 3 otobüs ile süpürge aracını filosuna kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarla filosunu genişletmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seri ve nitelikli hizmet etmek için yeni araçlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşa hizmet için çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de göreve geldiğim 2019 yılından beri Melikgazi Belediyesine 140'ı geçen iş makinesi kazandırdık. Sadece 2025 yılında 40 araç aldık. 2026'da da 'siftah' dedik ilk araçlarımız geldi. İlçenin temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bir adet çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip yeni bir süpürge aracı aldık. Ayrıca 3 adet de otobüs aldık. Bunları da belediye hizmetlerimiz için kullanacağız. Araç sayımızı her yıl artırıyoruz. Böylece ilçe genelinde, ihtiyaca uygun, seri ve daha etkin bir hizmet sağlanmış oluyor. Bu yıl da en az 20, 25 araç almayı planlıyoruz. Rabbim kaza ve beladan korusun. Yeni araçlarımız Melikgazi'mize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf