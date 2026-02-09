Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, 3 otobüs ile süpürge aracını filosuna kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarla filosunu genişletmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seri ve nitelikli hizmet etmek için yeni araçlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşa hizmet için çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de göreve geldiğim 2019 yılından beri Melikgazi Belediyesine 140'ı geçen iş makinesi kazandırdık. Sadece 2025 yılında 40 araç aldık. 2026'da da 'siftah' dedik ilk araçlarımız geldi. İlçenin temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bir adet çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip yeni bir süpürge aracı aldık. Ayrıca 3 adet de otobüs aldık. Bunları da belediye hizmetlerimiz için kullanacağız. Araç sayımızı her yıl artırıyoruz. Böylece ilçe genelinde, ihtiyaca uygun, seri ve daha etkin bir hizmet sağlanmış oluyor. Bu yıl da en az 20, 25 araç almayı planlıyoruz. Rabbim kaza ve beladan korusun. Yeni araçlarımız Melikgazi'mize hayırlı uğurlu olsun."