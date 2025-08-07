Meksika, Kanada ile Ticaret İlişkilerini Geliştirmek İstiyor

MEKSİKO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada ile olan yatırım ve ticari ilişkileri mevcut ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) ötesine taşımak istediklerini söyledi.

Sheinbaum salı günü başkent Meksiko'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Maliye Bakanı Francois-Philippe Champagne ile bir araya geldi. Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında görüşmenin çok iyi geçtiğini belirten Sheinbaum, "USMCA anlaşması yürürlükte ancak Kanadalı şirketlerin yatırımlarının devam etmesini de istiyoruz" dedi.

Kanada'nın Meksika'daki yatırımlarını artırma, doğrudan ticareti genişletme ve eğitim alanında ilerleme sağlama konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Sheinbaum, görüşmelerde Kanada'nın Meksika'daki madencilik faaliyetlerine ilişkin çevresel konuların da ele alındığını ve yeni düzenlemelerin görüşüldüğünü ifade etti.

Sheinbaum, görüşmelerde Kanada merkezli madencilik şirketlerinin Meksika'daki faaliyetlerinin çevresel etki beyanlarına uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin henüz tarihi kesinleşmemiş Meksika ziyaretine yönelik hazırlıklar da yapıldı.

Meksika ve Kanada USMCA anlaşmasına rağmen ABD'nin otomotiv, alüminyum ve çelik ihracatına uyguladığı küresel gümrük vergilerinden etkilenmeye devam ediyor. USMCA anlaşması gelecek yıl gözden geçirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarmıştı. Trump Meksika ile yapılacak ticaret anlaşmasına zemin hazırlamak amacıyla mevcut oranların 90 gün süreyle uzatılmasını ise kabul etmişti.