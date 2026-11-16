Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, APEC zirvesi için Çin'in Shenzhen kentine geldi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, APEC zirvesi için Çin'in Shenzhen kentine geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine geldi. Sheinbaum, 18-19 Kasım'da düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılacak.
SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine geldi.
Sheinbaum, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılacak.
Kaynak: Xinhua
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