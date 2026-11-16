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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, APEC zirvesi için Çin'in Shenzhen kentine geldi

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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, APEC zirvesi için Çin'in Shenzhen kentine geldi
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine geldi. Sheinbaum, 18-19 Kasım'da düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılacak.

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine geldi.

Sheinbaum, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: Xinhua
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