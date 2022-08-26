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Meksika Devlet Başkanı ABD'nin, Meksika'nın Enerji Politikasıyla İlgili İstişare Talebini 'Saçma' Olarak Niteledi

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Meksika Devlet Başkanı ABD'nin, Meksika'nın Enerji Politikasıyla İlgili İstişare Talebini 'Saçma' Olarak Niteledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasındaki bir reaksiyonu görülüyor, 6 Haziran 2022.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasındaki bir reaksiyonu görülüyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Meksika Devlet Başkanı'na göre ABD, kendi yönetiminin politikalarının aksine, 2013'te ülkede gerçekleştirilen enerji reformunun enerji verimliliğine çözüm olduğunu iddia ederek "baskın konumundan kaynaklı küstah bir ton" içeren bir tutum benimsiyor.

MEKSİKO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Perşembe günü, ABD hükümetinin Meksika'nın enerji politikasıyla ilgili ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki anlaşmazlıkların çözümü için istişare talebini "saçma" olarak nitelendirdi.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bir istişare talebi geliyor ve bu tamamen saçma" dedi.

Devlet Başkanı'na göre ABD, kendi yönetiminin politikalarının aksine, 2013'te ülkede gerçekleştirilen enerji reformunun enerji verimliliğine çözüm olduğunu iddia ederek "baskın konumundan kaynaklı küstah bir ton" içeren bir tutum benimsiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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