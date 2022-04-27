Son dakika gündem: Meksika'da fabrika işçileri arasında çatışma: 8 ölü, 11 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Meksika'da fabrika işçileri arasında çatışma: 8 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Meksika'da fabrika işçileri arasında çatışma: 8 ölü, 11 yaralı

Son dakika haber... Meksika'da Cruz Azul Çimento Fabrikası işçileri arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Meksika'da Cruz Azul Çimento Fabrikası işçileri arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tula şehrindeki Cruz Azul Çimento Fabrikasında iki işçi grubu arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın yakıldığı ve fabrika binasına da zarar verildiği belirtildi. Hidalgo Eyaleti Valisi Omar Fayad yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrikadaki şiddet olayının güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını aktaran Fayad, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine de dikkat çekti.

Kooperatif olarak yönetilen ve işçilerin de hisse sahibi oldukları Tula Cruz Azul Çimento Fabrikasında yaşanan çatışmanın, fabrikayı ele geçirmek isteyen bir işçi grubunun 17 otobüsle fabrika girişine gelerek ateşli silahlarla diğer işçilere saldırması ile başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, saldıran işçi grubunun ateşli silahların yanı sıra molotof kokteyli de kullandığını belirtti.

Hidalgo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, yaşanan çatışma üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren işçi grubunun olay yerine güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine kaçtığı bildirilirken, yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title