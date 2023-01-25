Meksika'da Çin Yeni Yılı Kutlandı

Meksika'da geçen hafta sonu birçok kentte, geleneksel kültürel etkinliklerle Çin Yeni Yılı ruhu yaşatıldı.

Başkent Meksiko'da Bağımsızlık Meleği'nde düzenlenen "Mutlu Çin Yeni Yılı" temalı Bisiklet Kostümü Yarışması'na binlerce yerli vatandaş katıldı.

SES 1 (İspanyolca): CELESTE MEJIA, Bisiklet Kostümü Yarışması'nın yetişkin grubunun galibi:

"Çin potansiyel olarak en iyi ülkelerden biri. Bu yüzden Meksikalıların, başka bir kültür, düşünce biçimi ve eğitim türünü öğrenmelerinin ve daha fazla geleneksel şeyi görmelerinin iyi olacağını düşünüyorum."

SES 2 (İspanyolca): WANG HUİJUN, Meksika'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı:

"Yarışma kültürel bir proje haline geldi ve sanatsal yaratıcılığa olan tutku ve sevgisini katan Meksiko halkı tarafından giderek daha fazla sevildi. Bisiklet ayrıca, kentte seyahat etmenin sağlıklı bir yolu."

Meksika'nın güneydoğusundaki Merida kentinde bulunan Yucatan Özerk Üniversitesi'nde ise 18'inci "Çin'i Tanımak" Kültür Festivali düzenlendi.

Meksikalı genç kız Oyuki Coral çizim yarışmasında birinci oldu.

SES 3 (İspanyolca): OYUKI CORAL, Çizim yarışmasının galibi:

"Çin'in çok fazla kültürü, geleneği, ayrıca güzel ve zamanla unutulmamış birçok örfü var çünkü onlara nasıl sahip çıkacaklarını biliyorlar. Bu kültüre yardım etmek, bir parçası olmak ve onu ülkeme getirmek istiyorum. Böylece benim gibi daha fazla insan onu tanıyabilir ve sevebilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor. (XHTV)