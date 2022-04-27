Meksika'da 100 Yıllık Palmiye Ağacı Kesildi - Haberler

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Meksika'da 100 Yıllık Palmiye Ağacı Kesildi

DailyMotion.com - Güncel
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de, 100 yaşındaki "La palma" ismiyle de bilinen palmiye ağacı kesildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de, 100 yaşındaki "La palma" ismiyle de bilinen palmiye ağacı kesildi.

Bir mantar hastalığına yakalanan palmiye ağacı için veda etkinlikleri yapıldı.

Palmiye ağacı yüz yıldan fazla bir süredir Paseo de la Reforma Caddesi'ndeydi.

Ağaç hastalık sonucu öleceği ve diğer ağaçlara da hastalığı bulaştıracağı için kesildi.

Mexico City sakinleri, bu tarihi simgeyle fotoğraf çekilip son vedalarını yaptı.

DailyMotion.com / Güncel

Mexico City, Mantar, Sonora, Güncel, Haberler

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